Klokkenluider vliegbasis Eindhoven ontdekt verboden gesnuffel in medisch dossier

EINDHOVEN - Het medisch dossier van klokkenluider Victor van Wulfen van vliegbasis Eindhoven is niet alleen vervalst maar er is ook illegaal in rondgesnuffeld. Dat heeft de voormalig piloot ontdekt in gegevens die hij heeft opgevraagd.

In een bestand dat hij begin deze maand heeft ontvangen, ontdekte Van Wulfen dat de vliegerarts die in opspraak raakte door de vervalsing in 2009 jaren later in 2015 nogmaals in zijn medisch dossier heeft gekeken. Er was op dat moment geen behandelrelatie met de vliegerarts, zegt de ex-piloot.

Nieuwe tuchtklacht en aangifte

Van Wulfen zegt dat hij een nieuwe tuchtklacht indient tegen de arts die voor de vervalsing in november al werd berispt. Ook gaat hij aangifte doen bij de politie, kondigt de klokkenluider aan.

,,Mijn vermoedens worden weer eens bevestigd maar het is niet minder schokkend’’, zegt hij over de privacyschending. Medische gegevens zijn strikt vertrouwelijk.

Met een brief heeft hij aan staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) gevraagd om het datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Psychische stoornis

De betrokken arts noteerde in 2009 zonder officiële diagnose een psychische stoornis in het medisch dossier van de piloot. De vliegerarts erkende in de tuchtprocedure dat hij een fout had gemaakt maar ging desondanks in beroep tegen zijn berisping.

Van Wulfen is officieel erkend als klokkenluider. Jaren geleden trok hij aan de bel over diverse veiligheidsincidenten op de Eindhovense luchtmachtbasis. Hij was destijds piloot op een Hercules transportvliegtuig. In 2015 werd hij in het gelijk gesteld.