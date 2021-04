Klokkenluider vliegbasis Eindhoven verdacht van laster, smaad en belediging

VELDHOVEN - Voormalig piloot en klokkenluider Victor van Wulfen van vliegbasis Eindhoven wordt verdacht van laster, smaad en belediging op sociale media. Hij is vrijdag op het politiebureau in Veldhoven verhoord over twee aangiften tegen hem.

Onder andere een oud-collega van de vliegbasis in Eindhoven stapte naar de politie. De man is het beu dat hij de laatste jaren op internet is afgeschilderd als de aanstichter en veroorzaker van de klokkenluidersaffaire. In berichten die nog steeds op Twitter staan, beschuldigt Victor van Wulfen de piloot regelmatig van ‘stasipraktijken’.

Valse beschuldigingen

In zijn aangifte zegt de C130-piloot dat de uitingen steeds erger worden. Eerst reageerde hij nog op de berichten maar van zijn werkgever (Defensie) moest hij daar mee stoppen. Ook de vriendin van de man heeft aangifte gedaan tegen Van Wulfen.

De beschuldigingen van Van Wulfen zijn vals, zegt de man. ,,De klokkenluiderszaak is volgens mij begonnen met meldingen die Victor van Wulfen heeft gedaan over de veiligheid op de vliegbasis. Ik ben niet de aanstichter. Dat is zijn kijk op de zaak, niet de mijne’’, vertelt hij in een summiere toelichting.

Verder wil hij niet meer vertellen over de impact van de beschuldigingen. ,,Het is nu niet verstandig om commentaar te geven. Ik kan daar nog geen uitlatingen over doen.’’

In 2009 trok Van Wulfen voor het eerst aan de bel over diverse veiligheidsincidenten op de Eindhovense luchtmachtbasis. In 2015 werd hij officieel in het gelijk gesteld. Twee jaar later nam hij zelf met een regeling ontslag maar nog altijd voert hij strijd tegen zijn voormalig werkgever en oud-collega’s. Talloze procedures zijn voor hem de opmaat naar een schadeclaim. De inwoner van Heeswijk-Dinther denkt aan een aanzienlijk bedrag omdat hij zijn werk, inkomen en beroep is kwijtgeraakt.

Verbazing over ‘strafexpeditie’

Van Wulfen is zich van geen kwaad bewust, zegt hij over zijn uitingen op internet. De aangiftes zijn vals, reageert hij. ,,De waarheid is geen laster of smaad.’’

Volgens hem heeft zijn toenmalige collega in 2009 uit rancune twijfels gezaaid over de psychische toestand van Van Wulfen. Ook de commandant van het 336-squadron begon vervolgens te twijfelen. En op basis van de uitlatingen van de commandant noteerde een arts van de vliegbasis zonder officieel consult in het medisch dossier van Van Wulfen dat hij kampte met psychische stoornissen, voor een piloot een fatale diagnose.

De klokkenluider is verbaasd dat hij op het matje moet komen bij de politie omdat er met in totaal 25 aangiften die hij zelf heeft gedaan, tot dusver nooit iets is gebeurd. ,,Het is een strafexpeditie van het Openbaar Ministerie omdat ik aangifte heb gedaan tegen enkele officieren van justitie’’, denkt hij.

De politie gaat niet in op vragen. ,,Wij kunnen vanwege privacyoverwegingen niets over deze zaak melden’’, zegt een woordvoerder.

