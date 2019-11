Kloof tussen rijk en arm groeit in regio Eindhoven, tweedeling dreigt

In Brainport Eindhoven dreigt een tweedeling te ontstaan die de groei van de regionale economie bedreigt. Aan de ene kant van de kloof staan de goedverdienende, hoog opgeleide Eindhovense kenniswerkers. En aan de andere kant de laaggeschoolden en kansarme Eindhoven zonder al te veel perspectief.

Overheid en bedrijfsleven zullen er alles aan moeten doen om die sluimerende kloof te dichten, zo concludeert hoofd onderzoek Otto Raspe van de Rabobank Nederland. In zijn onderzoek roept Raspe op om te komen tot een ‘brede welvaartsagenda’. Daarmee moet worden voorkomen dat de sluimerende tweedeling zich verder doorzet en daarmee uiteindelijk een bom legt onder de nu zo florerende Brainport-economie.

,,Het gaat geweldig met Brainport”, zegt onderzoeker Raspe in een toelichting op het onderzoek. ,,De regio heeft zich de afgelopen twee decennia fantastisch ontwikkeld. Nu is het zaak er wel voor te zorgen dat die ontwikkeling zich de komende tijd ook blijft voortzetten. Maar daarvoor zal er wel wat moeten gebeuren. Want als je kijkt de welvaartsontwikkeling in Eindhoven en in Brainport staan er inmiddels al wel een paar seinen op rood.”

Hoge huren

Uit het onderzoekt blijkt namelijk dat inwoners van Eindhoven ontevredener zijn met hun leven dan de gemiddelde Nederlander. Daarnaast neemt de zogenoemde woontevredenheid de laatste jaren fors af. Die toenemende onvrede wordt veroorzaakt door de grote druk op de Eindhovense woningmarkt, met sterk gestegen prijzen voor koopwoningen en hoge huren.

Verder blijkt dat de inkomens in de stad Eindhoven gemiddeld lager zijn dan in Nederland, terwijl het gemiddelde in geheel Zuidoost-Brabant wel hoger is dan het Nederlandse gemiddelde. Dat komt omdat er in Eindhoven een grote groep mensen is met een inkomen dat lager is dan de door het CBS gehanteerde lange-inkomensgrens.

Kennis

Een vierde, volgens de Rabobank verontrustend signaal is dat de Eindhovenaren veel minder bezig zijn hun vaardigheden bij te schaven door opleidingen, trainingen of cursussen te volgen dan elders in het land het geval is. Juist in een regio als Brainport is het ‘onderhouden van kennis en competenties’ van groot belang, aldus de onderzoekers.