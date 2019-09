Kloostercomplex Eindhoven en Middeleeuwse koeienstal Best te kijk op open monumentendag

Best - Zondagochtend staan rond tien uur al de eerste bezoekers binnen bij de oudste boerderij van West-Europa, de Armenhoef. Het rijksmonument aan de Oirschotseweg 117 in Best is een van de bijzondere gebouwen die dit weekend meedoen aan de open monumentendag.

Volledig scherm Het rijksmonument Armenhoef in Best © Vanda van der Kooi

In de regio Eindhoven en Helmond openen dit weekend tientallen monumenten de deuren. Ook het kloostercomplex Mariënhage aan de Kanaalstraat in Eindhoven is te bezichtigen, tot zondagmiddag 17.00 uur. De nieuwe eigenaar, Dela, laat het complex momenteel verbouwen. De Armenhoef in Best is zondag tot 16.00 open. Ook dit rijksmonument is niet elke dag te bezoeken, omdat het deel uitmaakt van het melkveehoudersbedrijf van Johny Scheepers.

,,Schitterend, om die dakspanten te zien, om over de geschiedenis van de boerderij te horen", zegt bezoeker Frank Montulet uit Best. Het is de eerste keer dat hij hier komt. Dat geldt ook voor zijn dochter Anne en haar zoontje Daan. ,,We wonen hierachter, de opa van mijn vriend is hier opgegroeid”, zegt Anne. ,,Heel bijzonder dat zo’n stal hier nog steeds mag staan, om te zien hoe het vroeger was.”

Wie er rondloopt, doet dat in de wetenschap dat onder deze balken al meer dan zeven eeuwen boeren wonen en werken. ,,Uit onderzoek van de jaarringen van de oudste dakspanten is gebleken dat die uit 1263 dateren", zegt de voorzitter van de heemkundekring Dye van Best, Harrie van Vroenhoven. Dat de stal bewaard is gebleven, komt omdat dit een van de eerste was waarbij de staande balken op een steen stonden en dus niet wegrotten.

Van Vroenhoven organiseert deze dag eigenlijk een familie-uitje elders, maar komt toch even kijken hoe het gastheer Jan van Ham van de heemkundekring vergaat. Ze zijn er trots op dat deze stal zes jaar terug gered is van de sloop en gerestaureerd, dankzij inzet van hun vereniging, steun van gemeente, het rijk en medewerking van de familie Scheepers. ,,De stal maakt nu deel uit van een educatief programma voor basisscholen in Best. De kinderen brengen dan ook een bezoek hier en dan worden er allerlei oude spellen gehouden. Zo houden we de geschiedenis levend.”