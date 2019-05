Klungelige overvallers uit Eindhoven verdienen wel straf

Waarom Jochem van der S. en en Wessel S. begin januari overvallen wilden plegen, staat de laatste niet meer bij. "Geld nodig, denk ik", mompelde hij in de Bossche rechtbank. Hij zat in zijn eentje in het strafbankje. Jochem was minderjarig toen het gebeurde en diens rechtszaak was achter gesloten deuren.

Camerabeelden lieten zien wat de twee uitspookten op een januari-avond dit jaar. Onherkenbaar door griezelmaskers liepen de twee naar de kassa van een tankstation. Daar was echter geen personeel. De twee draaiden om en een klein halfuurtje later kreeg een nabijgelegen friettent bezoek. Ze renden naar binnen, sloegen met een mes op de toonbank en eisten geld. De medewerkster deed doodleuk een stapje opzij en belde 112. De eigenaar stormde uit de keuken met een mes in zijn hand waarop de twee meteen de benen namen.

Klungelig

“Een beetje klungelig", vond officier van justitie Bettine Schmeets. Maar dat deed niet af aan de ernst van de zaak. Wat voor impact dreigen kan hebben, ondervond Wessel zelf ook. Hij maakte mee hoe een groepsgesprek uit de hand liep en de begeleidster een mes op de keel kreeg. "Niet iets wat in je koude kleren gaat zitten”, aldus Schmeets.