Klusjesman bekent villamoord op zakenman Marcel van Hout uit Eindhoven

Update Drie autobran­den in Eindhoven in ruim twee uur tijd, waarschijn­lijk aangesto­ken

11:08 EINDHOVEN - In Eindhoven hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag binnen korte tijd drie autobranden gewoed. Auto's gingen in vlammen op in de Lijmbeekstraat, de Van Kinsbergenstraat en in de Schalmstraat. De politie gaat driemaal uit van brandstichting.