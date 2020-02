Klusser valt in Eindhoven van vijf meter hoge ladder op zijn hoofd

Oud-directeur over 50 jaar ijssport­cen­trum: ‘Schaats­baan hoort bij 'n stad als Eindhoven’

15:00 eindhoven - Hij is blij dat er nog steeds wordt geschaatst in Eindhoven, voormalig directeur Eddy Euverman (76). Hij tipt de gemeente: ,,Voer het schoolschaatsen weer in."