Klusserij gered met oude garagehal: ‘De hele hal verwarmen is met de huidige gasprijs niet te doen’

,,Het is wel een hele uitdaging”, zegt Peter van Grunsven, maar hij is vooral erg opgelucht. Het voortbestaan van zijn werkplaats hing aan een zijden draadje omdat de huidige locatie aan de Jan Heynslaan dit voorjaar tegen de vlakte gaat voor nieuwbouw. De Klusserij, afhankelijk van gemeentelijke subsidie, zat hier tijdelijk via VPS, die tijdelijke anti-kraakoplossingen biedt. Hiervoor zat theatergezelschap Carte Blanche in het schoolgebouw.

Haken en ogen

Een betaalbaar pand vinden dat genoeg ruimte biedt aan alle machines en materialen van de Klusserij was een hele opgave. Van Grunsven is heel blij dat het uiteindelijk gelukt is, al zitten er wel wat haken en ogen aan de nieuwe werkruimte. ,,Er is nog wel veel werk nodig om het gebouw in gebruik te nemen, dat is nog een aardige uitdaging. We willen er een kleine ruimte in maken, een kantine, want zo’n hele hal verwarmen met de huidige gasprijzen is niet te doen.”