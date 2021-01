Klussers blij met afhaalpunt van bouwmarkt Karwei in Eindhoven: ’Anders lagen alle klussen stil’

Burgemees­ter sluit winkel Kleine Berg Eindhoven nadat mondkapjes­con­tro­le compleet uit de hand loopt: ‘Wij zijn geen Gekke Henkies’

8:29 EINDHOVEN - Een delicatessenwinkel aan de Kleine Berg in Eindhoven is zaterdagmiddag op last van de Eindhovense burgemeester Jorritsma gesloten. Dat gebeurde nadat er vrijdag aan het einde van de middag een mondkapjescontrole totaal uit de hand liep.