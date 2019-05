Knallende ruzie en verziekte verhoudingen in top Eindhoven Airport

Gemeente Eindhoven: ‘Afvalpro­bleem vooral een mentali­teits­kwes­tie’

7:00 EINDHOVEN - Liefst 2700 klachten over afval in Eindhoven in één maand tijd. Gedumpte vuilniszakken en ander afval in de openbare ruimte, het is verreweg de grootste irritatie van inwoners. Volgens de gemeente vooral een mentaliteitskwestie bij de inwoners. Het systeem gaat vooralsnog dan ook niet op de schop.