Knappe koppen Lorentz Casimir Lyceum gaan met hun robot naar finale in VS: ‘Een geweldig resultaat’

EINDHOVEN - Dertien leerlingen van het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven hebben met hun robot de Benelux-finale van een grote robotwedstrijd gewonnen. Tijdens de spannende eindstrijd was hun puntenaantal voldoende voor de eerste plek. Het team mag nu naar het WK in Amerika.

De First Tech Challenge (FTC) is een internationale roboticawedstrijd. De Amerikaanse organisatie First (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) wil met deze competitie jongeren motiveren voor de techniek.

Bjorn Janssen is oud-leerling van het Lorentz Casimir Lyceum (LCL) en studeert aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij is een van de coaches van team Lorentz Engineering. Janssen: „Het team is van ver gekomen. In het begin hadden ze wat moeite met de onderlinge communicatie, dus als je nu ziet wat hier staat, dan ben ik daar trots op.”

Technische obstakels

Het team heeft naast het winnen van de robotwedstrijd ook de Think Award gewonnen. De leerlingen hebben laten zien hoe ze technische obstakels overwinnen door creatief te denken tijdens het ontwerpproces van de robot gedurende het bouwseizoen.

Lieke is een van de teamleden: „Ik was verbaasd dat we hebben gewonnen, de andere teams waren namelijk ook erg goed. Maar we zijn als team gegroeid en we hebben ook hard gewerkt aan de robot, met dit geweldige resultaat.”

Keihard werken

Coach en designdocent op het LCL, Linda Bannier, is supertrots op het team. Bannier: „Dit team is nu twee jaar samen. Als je dan ziet dat ze zichzelf overtreffen door eerste te worden, dan kun je niet anders dan bewondering hebben voor de vasthoudendheid en de bereidheid om keihard te werken.”

Quote Dat we het leuk vinden blijkt wel uit het feit dat we iedere dag na schooltijd aan de robot bouwen Teamlid Ruben

Op de vraag wat het team uniek maakt, is het antwoord unaniem. Teamlid Ruben: „Wij vullen elkaar aan en we maken gebruik van ieders unieke talent. De een kan beter programmeren, terwijl een ander beter is in het maken van een website. En dat we het leuk vinden blijkt wel uit het feit dat we eigenlijk iedere dag na schooltijd aan de robot bouwen. Meestal worden we rond 17.00 uur vriendelijk verzocht de school te verlaten”, lacht hij.

Reis en verblijf in Houston

De wereldkampioenschappen vinden van 19 tot en met 22 april plaats in Houston (Texas). Voor de reis en het verblijf in Houston is een Go Fund Me-pagina opgericht. Inzamelingsactie voor Bjorn Janssen van Lorentz Casimir : Help Lorentz Engineering to World-Cup robotics (gofundme.com)