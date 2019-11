Knappe Koppies blijken echt de slimste tijdens de ‘dorpskwis’ in Acht

EINDHOVEN - Het is een bekend fenomeen: dorpsquizen. Maar in Acht was zaterdagavond voor de vijfde keer een bijzondere dorpsquiz: De populaire Dorpskwis junior voor kinderen van de basisschool Sint-Antonius Abt.

'Hou zoveel spekjes over dat de weegschaal veertig gram aangeeft, de rest mag je opeten'. Het is een van de geheime opdrachten die de kinderen moeten doen tijdens de Dorpskwis junior zaterdagavond in het Dorpshuis van Acht. De verleiding is groot om alles op te eten, maar alle teams gaan voor de winst, dus in ieder bakje liggen nog spekjes. Milan (9) en Eva (9) van team De Superbananen vinden de opdracht makkelijk. ,,We hebben het van de week op school over wegen gehad. Een pen is vijftien gram dus zo kunnen we goed vergelijken.”

De groepjes hebben originele namen zoals De Snelle Jelle's en de Poke Boys. In totaal twaalf teams doen mee met ieder vijf deelnemers. De kinderen zitten in groep zes tot en met acht op basisschool Sint Antonius Abt. Het is de vijfde editie die stichting Jeugdbelangen Acht (SJB) organiseert. ,,Het is nog nooit zo druk geweest en het wordt alleen maar drukker. We hebben een strak programma, want anders redden we het niet binnen de tijd", zegt Cherida Tieleman van SJB. ,,Wij gaan rond in de klassen om de kinderen enthousiast te maken. De kinderen steken elkaar weer aan. De quiz leeft erg", vult Marleen Ketelaars van SJB aan.

Er worden rondes van twintig minuten gespeeld met tussendoor geheime opdrachten en extra opdrachten. De kinderen zitten in groepjes aan tafels en wachten vol ongeduld om te beginnen. Tijdens de uitleg is het nog stil, maar als iedereen, tegelijkertijd, aan de vragen begint, barst het gekakel los. De vrienden Stijn (11) en Rik (12) van team Dikke Vette Huts doen voor de eerste keer mee. ,,We vinden het leuk om de vragen te beantwoorden, maar we doen mee om de prijs te winnen.”

Welke kleur heeft de punt van een raket ijsje? Wat is een trol op internet? Het zijn kennisvragen, maar ook mediavragen, doe- en proefopdrachten. Kenai (10) heeft ook met de 'grote mensen Dorpskwis' in september meegedaan en wilde het nu wel eens met haar vriendinnen proberen. De Best BFF'S zijn tevreden. ,,Het gaat heel goed, tot nu toe hebben we alles af. Er zijn makkelijke opdrachten zoals tekenen en kleuren en een moeilijke vraag over een televisieprogramma.”