Knotshockey en klaverjassen met jubilerend Demos in Eindhoven

Verbin­dings­weg A2 bij Best wegens werkzaamhe­den afgesloten

17:00 BEST - Het viaduct op de A2 ter hoogte van knooppunt Ekkersweijer in Best heeft een onderhoudsbeurt nodig. Rijkswaterstaat gaat maandag 7 mei tussen 21.00 uur en de volgende ochtend 06.00 uur hiermee aan de slag. Ook op dinsdag 8 mei tussen 21.00 en 06.00 uur is men hiermee bezig.