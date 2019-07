Koeien komen voorlopig niet terug wijk Meerhoven in Eindhoven

Dat laat de gemeente weten in antwoorden op vragen van het Eindhovens Dagblad. Die werden gesteld nadat de beheerder de dieren afgelopen weekend weghaalde. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit - die op onder andere verwaarlozing van dieren let - had telefonisch gezegd dat dat verstandiger zou zijn. Volgens een woordvoerder is er echter geen dwingend advies afgegeven. In dit soort gevallen hebben we meestal eerst contact met de eigenaar van de dieren. In een telefoontje hebben we gezegd dat het wenselijk was als er actie werd ondernomen. Dat is in goed overleg gegaan", aldus een woordvoerder. Waarom de dieren beter weggehaald konden worden, dat kan de zegsman weer niet verklaren.