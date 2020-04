Koeiendans bij Genneper Hoeve in Eindhoven

PSV vult medische staf anders in en stelt Gust van Montfort (41) aan als nieuwe chef

12:41 PSV richt de medische staf voor komend seizoen anders in. Gust van Montfort (41) wordt de nieuwe leider van die afdeling. Hij was al aan de club verbonden en fungeerde bij wedstrijden ook al als dokter, net als Rob Bogie en Wart van Zoest. In seizoen 2020-2021 blijft de traumachirurg ook gewoon actief bij duels van PSV, zoals huidig medisch manager Van Zoest dat ook blijft doen.