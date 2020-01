‘Koekjes van eigen deeg’: scholen in de regio staken

Andere strategie

Tijdens de vorige actiedag was de school voor speciaal basisonderwijs nog dicht. De leraren deden mee aan de manifestatie in de Effenaar. Nu is gekozen voor een andere strategie. „Ik vond het een lauw gebeuren”, zegt directeur Anneke van Ooijen. „Op deze manier vallen we meer op. En je creëert bewustwording bij de kinderen. Anders is het voor hen niets anders dan een vrije dag. Nu leren ze dat demonstreren iets uit kan maken.” Het staat ook op een van de zelfgemaakte spandoeken: ‘Vandaag krijgt onze klas les in demonstreren’. Van Ooijen ondervindt de problemen in haar school al. „Het is veel lastiger om een vervanger te krijgen dan een paar jaar geleden, zeker in het speciaal basisonderwijs.”