Koerswijziging stadsmarketing Eindhoven: talent zien vast te houden in stad

Stadsmarketing, het was in 2011 dat de gemeente Eindhoven er serieus werk van maakte. Stadsmarketingorganisatie Eindhoven365 werd opgericht en ‘wie kiest wordt gekozen’, was voortaan het mantra van de stad. ‘Eindhoven is dan wel niet het mooiste maar wel het spannendste meisje van de klas’, zo moest er voortaan uitgedragen worden.

Tatoeage van de vibes

Technologie, Design en Kennis (TDK) zijn sindsdien al tien jaar de pijlers onder alles dat Eindhoven365 uitdraagt. Meer en meer werd Eindhoven een merk met de ‘vibes’ als beeldmerk. Het officiële logo van de gemeente maar door iedereen vrij te gebruiken. ,,Het wordt veelvuldig gebruikt door ondernemers en er zijn zelfs fans die het als tatoeage op hun arm hebben laten zetten”, constateert directeur Peter Kentie van Eindhoven365 tevreden.

Volledig scherm Peter Kentie bij de uitreiking van een prijs voor de citymarketing van Eindhoven © Eindhoven365

,,Mensen vergeten wel eens waar we vandaan komen”, aldus Kentie. ,,In 2010 stond Eindhoven er helemaal niet zo goed voor. ASML en VDL hadden het zwaar en het imago van de stad was niet al te best. Waarom zou nieuw talent dan deze kant op komen? Vanaf het moment dat we een eenduidig verhaal zijn uit gaan dragen, hebben we veel vooruitgang geboekt.”

Overbodig

En nu is het dus tijd voor de volgende stap. ,,Het merk staat en de focus op het aantrekken van talent is in zekere zin overbodig geworden. Een bedrijf als ASML krijgt duizenden open sollicitaties van mensen die er graag willen komen werken. Alle toeleveranciers profiteren mee. Daar hoeven wij als Eindhoven 365 geen rol meer in te spelen.”

Quote Als partner en kinderen zich hier niet thuis voelen, is de kans groot dat het hele gezin weer vertrekt Peter Kentie, Directeur Eindhoven 365

Uit de gesprekken die Kentie en zijn team voerde kwam meer de roep op verbinding naar voren. ,,Koesteren wat je hebt en zorgen dat de inwoners, Eindhovenaren en mensen van buiten, het hier naar hun zin hebben. Als iemand vanuit het buitenland hier komt werken, neemt die vaak ook een heel gezin mee. Als partner en kinderen zich hier niet thuis voelen, is de kans groot dat het hele gezin weer vertrekt.”

Laat zien wat er is

Daarvoor hebben ook de voorzieningen een boost nodig en moeten we ook de nieuwe Eindhovenaren bekend maken met wat er al is vindt Kentie. ,,We werken nu aan een meertalige website waar straks alles op te vinden is.” Hij gelooft niet zo in een specifiek aanbod voor iedere subcultuur. ,,Laat zien wat er al is en maak dat beter. Kijk naar Glow, daar komen mensen uit alle uithoeken op af. Maar ook als de ijsbaan op de Markt staat zie je daar alle nationaliteiten voorbij komen.”

Quote Eindhovena­ren gaan wandelen in Oirschot, naar het terras in Nuenen en op stap in Eindhoven Monique List, Wethouder in Eindhoven

Ook voor de gemeente ziet wethouder Monique List een rol weggelegd. ,,Want het gaat niet alleen om de promotie van de stad. We moeten de samenwerking met omliggende gemeenten versterken. De leefwereld van Eindhovenaren stopt niet bij de stadsgrens. Ze gaan wandelen in Oirschot, naar het terras in Nuenen en op stap in Eindhoven.”

Huiskamer van de stad

Wat er in Eindhoven vooral ontbreekt is een soort huiskamer van de stad. ,,Een plek waar iedereen elkaar kan ontmoeten”, vervolgt List. Ze hoopt dat het project Hotspot de komende jaren van de grond komt. Een plek waar Eindhoven365, de bibliotheek en het expatcentrum onderdak moeten krijgen. ,,Waar mensen terecht kunnen voor alle informatie over de stad maar waar ook ontmoetingen plaatsvinden.”

Dat talent hier niet altijd voor de eeuwigheid is, maakt volgens Kentie niet uit. ,,Wie zich wil tonen in grote galerieën moet ook gewoon naar steden als New York, Parijs en Londen. Maar als ze vertrekken is het mooi als ze dat doen als ambassadeur van de stad. Dat ze in interviews vertellen dat het allemaal in Eindhoven is begonnen.”