Kofferinzameling bij bibliotheek Eindhoven

Zelfde resultaat, ander gevoel voor mannen Oran­je-Rood: ‘We creëerden meer en waren agressief’

In het Brabants onderonsje in de Tulp Hoofdklasse tussen de mannen van Oranje-Rood en HC Den Bosch kwam zaterdag geen winnaar. De Eindhovenaren maakten het meest aanspraak op de zege, maar daarvoor was het rendement te laag: 2-2.