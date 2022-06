Koffie, goede raad en ontspanning in nieuwe buurthuiskamer Drents Dorp

EINDHOVEN - Drents Dorp in stadsdeel Strijp heeft weer een buurthuis. Zaterdag gaan de deuren in de voormalige Etos-winkel op Halvemaanstraat 108 officieel open.

Terwijl de buurtvrijwilligers nog hard aan het werk zijn om alle puntjes op de i te zetten voor de opening van hun nieuwe buurthuis, draaien er al tal van activiteiten. Maar dat was ook de bedoeling, pal na de sluiting van het Hoofdkwartier onder het Strijps Bultje en de Buurtinfowinkel aan de Plaggenstraat eerder dit voorjaar. ,,In deze wijk is duidelijk behoefte aan een ontmoetingsplek”, zegt Kerstin Jadoenath van Wijeindhoven. ,,Daarom wilden we voorkomen dat mensen, ook al zou dat maar tijdelijk zijn, nergens meer terecht zouden kunnen.”

Lees ook Ontmoetingsruimte Hoofdkwartier sluit, alle activiteiten naar Halvemaanstraat in Eindhoven

Maatschappelijk belang

In de opzet van de nieuwe buurthuiskamer werken Wijeindhoven, de gemeente en Woonbedrijf samen. Woonbedrijf stelt het vanwege het maatschappelijk belang het pand beschikbaar, de gemeente treedt in ieder geval het eerste jaar op als beheerder en Wijeindhoven gaat, samen met de wijkbewoners, voor de inhoud.

Klussen, spullen en ideeën

,,Dat gaat goed", weet Jadoenath. ,,Meteen na de eerste bijeenkomsten over de plannen hier hebben omwonenden zich gemeld om mee te werken. Fijn, want het is nadrukkelijk de bedoeling dat dit echt een huiskamer van de buurt wordt. Met mensen die helpen met klussen, spullen brengen of met ideeën voor nieuwe initiatieven komen, lukt dat nu al heel aardig. Zo liet pas geleden iemand weten dat ze graag zou willen dat hier binnenkort ook naailessen gegeven worden. Daar zijn we nu een vrijwilliger voor aan het zoeken.”

Alle werkdagen open

Anders dan het Hoofdkwartier, dat alleen open was bij activiteiten, is de nieuwe buurthuiskamer alle werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur open en kunnen wijkbewoners er dan terecht voor een gratis kop koffie. ,,Dat doen we om de drempels laag te houden, maar ook om zo een plek te creëren waar iedereen een antwoord mag verwachten op hun vraag", vervolgt ze. ,,Niet alleen Wijeindhoven heeft er een inloopspreekuur, er is ook een werkplaats financiën en een inloop van de GGzE.”

Soepdagen

Verder zijn de activiteiten van het Hoofdkwartier hier naartoe verhuisd en hebben ook nieuwe initiatieven hier al onderdak gevonden. Taallessen en een digi-café bijvoorbeeld, er komen soepdagen en in de creatieve werkplaats werken nu al buurtbewoners aan het CKE-project ‘Museum in de buurt’.”

En de naam is...

Tenslotte wordt er samengewerkt met studenten van de nabij gelegen creatieve vakschool Sint Lucas. Die hebben, gebaseerd op wensen van buurtbewoners, drie namen en en logo's voor het nieuwe buurthuis ontworpen. Het winnend ontwerp en de naam worden tijdens de officiële opening onthuld.

Volledig scherm De buitenkant van de nieuwe buurthuiskamer in de Halvemaanstraat in Eindhoven. Zaterdag worden hier de naam en het winnende logo onthuld. © Sem Wijnhoven/DCI Media