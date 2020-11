Kogelschoten, messteken en autobranden merk je niet op acht hoog aan de Echternachlaan

Siemens mist de ‘corona-knal­lers’ van Philips, kan het bedrijf in 2021 een inhaalslag maken?

3 november EINDHOVEN - Philips schaalde in razend tempo op, concurrent Siemens Healthineers had niets op om te schalen. Want toen de coronapandemie losbarstte, echode wereldwijd de roep om beademingsapparatuur. Die maakte Philips al wel, Siemens niet. Dat is te zien in de resultaten: bij de één ging de winst door het dak, de ander meldde slechtere resultaten. Of maakt Siemens in 2021 een inhaalslag?