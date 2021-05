Kok Ties van het Catharina Ziekenhuis - geroemd om zijn hachee - stopt ermee: ‘Als het niet smaakte, begon ik opnieuw’

PSV'ers geschokt door overval op familie Zahavi: ‘We kregen live mee wat er gebeurde’

10 mei De overval op het huis van Eran Zahavi had de PSV'ers zondag voor en na het duel met Willem II volledig in de greep. Tijdens de wedstrijd moesten de spelers zich afsluiten voor de schokkende situatie, terwijl ze een deel van de overval in de spelersbus live hadden meegekregen.