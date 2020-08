Kolonel Van der Biezen: ‘Komst vijf of zes tankvliegtuigen is mijlpaal voor Vliegbasis Eindhoven’

Dat geeft ook een economische boost, zegt kolonel Jurgen van der Biezen van de zogenaamde Multinational Multi-Role Tanker Transport Unit (MMU). Slechts 80 van die 250 personeelsleden komen uit Nederland, de rest verhuist hier naar toe uit de deelnemende landen. Hij noemt de komst van het eerste vliegtuig, en de komende weken waarschijnlijk het tweede, dan ook een ‘mijlpaal voor Eindhoven'.

‘Lawaai zal veel minder zijn’

Dat er meer gevlogen wordt, staat ook vast, erkent hij. Zeker dit jaar nog, als alle vliegers aan het trainen zijn met de nieuwkomer. Maar op het beton van het militaire platform, met het allereerste Airbus 330 MRTT/KC-30M-toestel dat wegtaxiet, durft hij wel te stellen dat het lawaai veel minder zal zijn. ,,Hier hadden we met de oude KDC-10 niet kunnen staan, dat had je niet gehouden qua lawaai", aldus Udenaar Van der Biezen. Bovendien zijn de twee motoren van de nieuwe tankers veel schoner, ook al is het toestel bijvoorbeeld veel groter dan de ‘kisten’ waarmee bijvoorbeeld Ryanair en Transavia vliegen. ,,Bovendien willen we natuurlijk vooral onderweg zijn, over de hele wereld.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Het nieuwe tanker en transport vliegtuig Airbus A330 MRTT van Defensie is in samenwerking met andere landen aangeschaft en gestationeerd op Vliegbasis Eindhoven. Kolonel Jurgen van der Biezen overlegt even met de piloot. © DCI Media

Na 24 jaar gaan de twee oude tankvliegtuigen eruit; een is al verkocht, de andere blijft nog vliegen tot eind volgend jaar. Dan moeten de eerste Airbustoestellen volledig inzetbaar zijn. Te veel mankementen zorgden voor te veel stilstand. De aanschaf van de nieuwe vliegtuigen is een NAVO-kwestie. De transatlantische verdedigingsorganisatie kwam er in 2011 tijdens de acties in Libië achter dat er een groot tekort is in Europa, aan capaciteit om gevechtsvliegtuigen in de lucht bij te tanken.

Samenwerking van zes Navo-landen

Samenwerking was daarbij het toverwoord; maar dat ging niet van harte. Aanvankelijk begonnen alleen Nederland en Luxemburg aan het project. Inmiddels zijn ook België, Noorwegen, de Tsjechische republiek (dit jaar pas) en, niet onbelangrijk, Duitsland aangehaakt. Samen krijgen ze uiteindelijk de beschikking over acht en mogelijk zelfs elf vliegtuigen, verdeeld over Eindhoven en Keulen-Wahn (waar ook nog eens 120 mensen gestationeerd worden). Daarvoor was 2 miljard euro uitgetrokken, maar dat bedrag zal nog wel oplopen als er drie vliegtuigen extra aangeschaft worden. Al is dat nog niet helemaal zeker.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm © DCI Media

Lees verder onder de graphic

De ‘multi-role’ kisten zijn feitelijk omgebouwde personentoestellen van Airbus. Het verschil? Natuurlijk zijn ze in de muisgrijze militaire kleuren gespoten, met de Nederlandse vlag erop vanwege de vestiging op Vliegbasis Eindhoven. Naar ze hebben ook twee systemen om in de lucht allerlei verschillende gevechtsvliegtuigen bij te tanken - tegen de KDC-10 maar één systeem.

Volledig scherm Infographic KC-30M oftewel Airbus 330 MRTT, gestationeerd op Vliegbasis Eindhoven. © Koninklijke Luchtmacht/MMU

Om dat mogelijk te maken hangt er ook een groot aantal camera's aan het toestel. De belangrijkste aanpassing - die is in Getafe in Spanje gedaan, niet bij bouwer Airbus in Toulouse - is echter in de cockpit te zien. Daar staan twee bedieningssystemen die op game-kasten lijken. Een van de drie bemanningsleden bedient van daaruit elektronisch, met een 3D-bril op, de ‘boom’ aan de staart waarmee vliegtuigen bijgetankt worden. Of het ‘mandje’ dat uit een houder aan de 30 meter brede vleugel tevoorschijn komt en waar de bij te tanken F-16's, F-35's en dergelijke aan moeten haken. In totaal 111 ton kerosine kan er zo overgetankt worden, in grote hoeveelheden. Omdat de Airbus zuiniger is, kan er meer uit de tanks bestemd worden voor de 'klanten’; ze slurpen immers allebei uit dezelfde kerosinetank.

Volledig scherm De Airbus A330 MRTT/KC-30M in actie bij het bijtanken van een F-35 in de lucht. Het toestel is gestationeerd op Vliegbasis Eindhoven. © Koninklijke Luchtmacht/MMU

De nieuwe aanwinst, gisteren aan de regionale pers gepresenteerd, kan nog veel meer. Zo is er plaats voor 267 personen (van wie er 31 in een ruimere economy-zetel kunnen vliegen, net als in een gewoon vliegtuig) én 45 ton materieel tegelijkertijd. Volgens kolonel Van der Biezen is bewust voor deze combinatie gekozen om zoveel mogelijk mogelijkheden te hebben om personeel en vracht te vervoeren. ,,Bijvoorbeeld als we detachementen, materieel én vliegtuigen begeleiden op een trainingsmissie naar de Verenigde Staten. Of op een echte operationele missie, zoals naar Afghanistan of Syrië.” De inzet wordt gecoördineerd door het ook op de Eindhovense basis gevestigde European Air Transport Command (EATC). ,,Zodat we niet voor tien mensen gaan vliegen, maar liefst meerdere opdrachten combineren.”

IC-units om gewonden te vervoeren

Een laatste functie die de Airbussen hebben is dat ze snel kunnen worden omgebouwd om gewonden op te halen. Dan wordt er in de personenafdeling plaats gemaakt voor zes IC-units en zestien stretchers. Die taak krijgen vooral de in Keulen gestationeerde vliegtuigen. ,,Volgens de Duitse wet moet er altijd een vliegtuig stand by zijn om die taak te vervullen", aldus Van der Biezen.

Officieel is het eerste toestel, dat in juni arriveerde, nu gebruiksklaar. ,,Maar we hebben nog wel meer training nodig om echt de nodige vaardigheden aan te leren. Daarom wordt er nu volop gevlogen, en dat merken de omwonenden. Dat duurt nog tot eind dit jaar, daarna wordt het minder.”

Volledig scherm © DCI Media

Van der Biezen is zelf ook vlieger. Hij is verguld met de KC-30M. De nieuwe Airbus vliegt ‘fantastisch’ volgens hem. ,,Het is een modern toestel, met nieuwe systemen. Het vliegt heel gemakkelijk, reageert heel licht. En bijna als een zweefvliegtuig: de aerodynamica is goed door de brede vleugels en hij wil eigenlijk altijd blijven vliegen", aldus de kolonel.

Met de KDC-10 neemt Vliegbasis Eindhoven afscheid van de Jan Scheffer en Prins Bernhard. ,,Nee, de nieuwe toestellen hebben nog geen naam. Ze zijn ook van de Navo; dan ligt het niet zo voor de hand om de Airbussen Nederlandse namen te geven.”

Volledig scherm © DCI Media