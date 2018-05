Komende editie Extrema Outdoor gaat niet door

EINDHOVEN - De 23ste editie van het festival Extrema Outdoor dat op 6 en 7 juli zou plaatsvinden in Wanroij gaat niet door. Dat heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt op haar website. In 2017 verruilde de organisatie het vertrouwde terrein op Aquabest voor Vakantiepark De Bergen in Wanroij.

Oprichter Marcel Mingers over het besluit: “In 2017 verruilden we thuisbasis Aquabest voor Vakantiepark De Bergen in Wanroij. We merkten dat de rek er daar een beetje uit was. Met de verhuizing wilden we onszelf opnieuw uitvinden, met een nieuwe formule, waarmee we mikten op een nieuwe doelgroep.”

Maar ook in Wanroij verloopt het moeizaam. Mingers: “We merken dat het in deze regio moeilijk is om een festival zoals Extrema Outdoor neer te zetten. We moeten ons van de regionale beleidsbepalers en voor de omgeving aan bepaalde regels houden, waardoor we het festival niet kunnen neerzetten zoals we willen. Dus de stekker gaat eruit. En dat doet pijn. We hebben plaatsgemaakt voor een nieuwe generatie festivals. Daarnaast hebben we met moederorganisatie Extrema Network nog andere festivals waar we trots op zijn en waar we mee door kunnen. Te beginnen met onze ‘Rising star’ Mandala, volgende week”.

Geld retour

Bezoekers met een ticket het festival kunnen hun geld terugkrijgen, óf het ticket kan worden omgezet in een toegangsbewijs voor We Are Electric of Mandala Festival. We Are Electric vindt plaats in hetzelfde weekend als de eigenlijke datum van XONL, op 6, 7 en 8 juli. Deze week ontvangen kaartkopers een e-mail met verdere uitleg.

Mingers: “Het waren ontzettend mooie jaren waar ik prachtige en blijvende herinneringen aan heb. Natuurlijk doet het pijn en was het een lastig besluit, maar we richten onze blik vol positivisme op de toekomst. Extrema Outdoor leeft voort in België en wie weet toekomstig in nog meer landen. Voor nu én aan iedereen: bedankt.”

Reacties