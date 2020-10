Verpleeghuizen zien dat steeds meer bewoners besmet raken met het coronavirus. Toch hebben ze vertrouwen in wat komen gaat. ,,We hebben veel geleerd van de eerste golf.’’ Branchevereniging Actiz waakt echter voor teveel optimisme.

Een grote voorraad beschermingsmiddelen, eigen teststraten en meer voorzichtigheid in de samenleving. Verpleeghuizen in de regio voelen zich beter beschermd tegen een nieuwe golf aan coronabesmettingen dan een half jaar geleden.

Maar nu het aantal patiënten in de ziekenhuizen weer oploopt en het aantal besmettingen weer snel toeneemt, zetten ook de verpleeghuizen zich schrap. Bijvoorbeeld met het dringende advies voor bezoekers om mondmaskers te dragen, dat in veel verpleeghuizen geldt.

In Nederland zijn momenteel op 164 van de 2350 verpleeghuislocaties besmettingen vastgesteld. Op het hoogtepunt van de crisis, in maart en april, lag dat aantal op 900. Branchevereniging Actiz waakt echter voor teveel optimisme, want ze zien een snelle toename. Begin september waren nog maar 50 verpleeghuizen besmet, een maand later is dat al meer dan verdriedubbeld. De snelheid waarmee het gebeurt, baart Actiz zorgen. De komende twee weken zijn belangrijk om te weten hoe deze tweede golf zich ontvouwt, verklaart de branchevereniging.

Verpleeghuizen hebben wel geleerd van de eerste dramatische coronagolf blijkt bij een rondgang door de regio. Uitbraken blijven beperkt, de omvang is veel minder groot. En door uitgebreid te testen kan een inwoner snel in quarantaine worden geplaatst. Dat, in combinatie met meer beschermingsmaterialen, heeft er voor gezorgd dat zorginstellingen vertrouwen hebben om de komende maanden beter door te komen dan tijdens de eerste golf.

Niemand zit te wachten op opnieuw een bezoekverbod. Maar het besef is er dat de verpleeghuizen over een dunne lijn balanceren. Bij Vitalis uit Eindhoven werden de afgelopen week zes besmettingen geteld, waarvan drie in de locatie Brunswijck. De verpleeghuizen van Archipel hebben ‘enkele’ besmettingen, laat een woordvoerster weten. ,,Het valt nu nog mee, en we hopen dat het zo blijft. Iedereen is alert en voorzichtig.’’

Bij de verpleeghuizen van Ananz uit Geldrop en Heeze zijn momenteel geen besmettingen. Vanaf donderdag mogen hier maximaal twee bezoekers per keer naar binnen. En al het bezoek wordt gevraagd een mondmasker te dragen, zoals bij meer verpleeghuizen.

Bij de Zorgboog in de regio Helmond zijn er drie besmettingen op verschillende locaties. ,,Het is gunstig dat ze niet bij elkaar op de afdeling wonen’’, aldus de woordvoerster. Het bewijst dat testen helpt: want als een bewoner snel is gediagnosticeerd, kan hij in quarantaine en niemand anders besmetten.

Vitalis uit Eindhoven werkt mee aan een onderzoek, waarbij wordt geprobeerd om zo vroeg mogelijk a-symptomatische klachten te detecteren. ,,Als we vanaf nu een positief geteste cliënt of medewerker hebben, dan testen we alle nauwe contacten. Dan maakt het niet uit of ze wel of geen klachten hebben gehad.’’ Vitalis heeft ook de beschikking over een eigen teststraat, waardoor bewoners en medewerkers veel sneller getest kunnen worden.

Actiz is er niet gerust op Ondanks de positieve ontwikkelingen waarschuwt branchevereniging Actiz voor te veel optimisme. ,,Natuurlijk zijn we beter voorbereid, en dat helpt. Maar we moeten nog zien hoe het uitpakt‘’, zegt bestuurslid Conny Helder. Haar zorgen gaan onder meer uit naar problemen op de werkvloer. Ondanks de voorrangsregeling is het voor zorgmedewerkers moeilijk om snel getest te worden. ,,Dat zet de roosters serieus onder druk’’, zegt Helder. ,,We missen veel medewerkers die uit bron- en contactonderzoek komen. En de bereidheid om extra te werken is echt lager. Dat is begrijpelijk: De eerste golf zit nog in de schoenen.’’ Het betekent volgens Helder dat sommige teams het rooster niet sluitend krijgen. De bestuurder leerde van de vorige keer: ze gaat er niet zomaar vanuit dat er genoeg beschermingsmiddelen beschikbaar zijn. ,,Als de besmettingen toenemen kan het hard gaan.’’