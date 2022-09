Komst Eindhovens museum VONK splijt klankbordgroep Genneper Parken; twee organisaties stappen boos op

Maximaal 700 woningen in en bij voormalig Phi­lips-hoofdkan­toor aan Boschdijk in Eindhoven

EINDHOVEN – In en bij het voormalige Philipskantoor aan de Boschdijk in Eindhoven komen maximaal zevenhonderd woningen. Tweehonderd sociale huurwoningen van corporatie Trudo op de parkeerplaats en de overige in de ‘betaalbare’ middencategorie in het gebouw zelf.

