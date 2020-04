‘Komst én vertrek Philips is beste wat Eindhoven ooit overkwam’

Acht eeuwen Eindhoven bestaat uit twee dikke boeken in een doos, samen goed voor ruim 800 pagina's met honderden foto's. Dat is een flinke pil. ,,Het is ook niet de bedoeling om het in één keer uit te lezen. Het is een koffietafelboek: je kijkt erin, leest een stuk, legt het weer weg om later weer een ander hoofdstuk te lezen", aldus Nuenenaar Jan van Schagen. En ook met deze lengte heeft hij veel details weg moeten laten; ondanks dat staat het boek boordevol weetjes, feiten en verhalen over Eindhoven, vaak geïllustreerd met foto’s, tekeningen en kaarten.



Van Schagen heeft al meer boeken op zijn naam staan. Een van zijn vorige publicaties, over honderd jaar woningcorporatie Trudo, leidde tot Acht eeuwen Eindhoven. Veel materiaal bleef over en de Nuenenaar besloot er mee verder te gaan. ,,Met als uitgangspunt om te laten zien wat die geschiedenis betekende voor de ‘gewone man’ in Eindhoven. Dan moet het ook toegankelijk zijn.”



Het boek Acht eeuwen Eindhoven. Verhaal van een stad is voor 49,95 euro verkrijgbaar bij boekhandel Van Piere of op de site Frits.nl van de uitgever, het Eindhovense magazine Frits.