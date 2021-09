Komst gamecentrum Mysteria naar kerk Ploegstraat in Eindhoven is ‘een zaak van lange adem’

EINDHOVEN - De uitspraak van de rechter over de H. Hartkerk in de Eindhovense Ploegstraat krijgt nog een flinke staart. Zowel de omwonenden als de initiatiefnemer van gamecentrum Mysteria gaan in hoger beroep bij de Raad van State. De gemeente Eindhoven gaat een nieuwe vergunningaanvraag opnieuw beoordelen.

Die aanvraag voor vestiging van het digitale spellencentrum komt er zeker, ,,ook al is het een zaak van de lange adem”, meldt initiatiefnemer Tim Hoeijmans. Hij gelooft nog heilig in de vestiging van Mysteria in de leegstaande H.Hart van Jezuskerk. Ondanks de uitspraak van de rechtbank in Den Bosch die de gemeente verplichtte om de hele procedure opnieuw te doen voor de vestiging met interactieve digitale spellen, een klimwand, een lasergame-arena en bijbehorende horeca.

‘Gebrek is goed te herstellen’

Volgens Hoeijmans gaat het om ‘een klein stukje van de vergunning'; bij de verlening is geen rekening gehouden met de wens van de rechter om dat beter te onderbouwen. Dat kan volgens hem goed hersteld worden. Maar zei de rechter niet dat de gemeente had verzuimd om de gevolgen in beeld te brengen van de komst van Mysteria voor de leefbaarheid in de buurt? Klinkt niet als een peulenschil?

Volledig scherm De leegstaande Heilig Hartkerk aan de Ploegstraat in Eindhoven is inzet van een strijd over de toekomstige bestemming. Buurtbewoners zien de komst van game-, sport en recreatiecentrum Mysteria niet zitten. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

Maar Hoeijmans ziet dat anders. ,,Het gaat vooral over parkeernormen en verkeersbewegingen, een technisch verhaal. Dat laat ik graag aan de juristen over. Het klinkt misschien groter, maar het is volgens mij geen onoverkomelijk feit. We komen met een aangepaste aanvraag, want 90 procent van de vergunning is gewoon goedgekeurd.”

Quote We gaan de aanvraag van Mysteria opnieuw bekijken. We gaan niet op zaken vooruitlo­pen. Woordvoerder, Gemeente Eindhoven



Op de vraag of de gemeente welwillend staat tegenover die nieuwe vergunningaanvraag, komt geen antwoord. ,,We gaan de aanvraag van Mysteria opnieuw bekijken. We gaan niet op zaken vooruitlopen. Een ontwerpbesluit wordt ter inzage gelegd, zodat iedereen zienswijzen kan inbrengen. Daarna zal het college van B en W een definitief besluit nemen", zo laat een woordvoerder weten. Hoeijmans heeft stellig de indruk dat Eindhoven nog steeds achter de komst van Mysteria naar de Ploegstraat staat.

‘Tenzij gemeente ineens het licht ziet’

,,Tenzij ze daar ineens het licht zien", zegt Bert Vinken, een van de omwonenden die bezwaren hebben tegen de komst van het gamecentrum. Zij vrezen veel overlast van de bezoekers - in de vorm van lawaai, extra verkeer en parkerende auto's - die er komen gamen maar ook een bezoek brengen aan de horeca. Op een essentieel punt heeft de buurt ongelijk gekregen: de rechter vindt dat Mysteria wel onder de bestemming ‘maatschappelijk/sport’ valt. Daar gaan Vinken en de zijnen tegen in beroep bij de Raad van State. ,,Een gamecentrum is leisure, vrijetijdsbesteding, geen sport. Daardoor worden de grenzen te ver opgerekt.”

Volledig scherm Entree van de Raad van State in Den Haag. BELGA PHOTO THIERRY ROGE © BELGA

Bij de hoogste bestuursrechter komen ze ook Hoeijmans tegen. ,,Niet alleen voor mijzelf, ook voor het grote maatschappelijke belang dat ermee gediend is. Er zijn ook nog andere kerken die een herbestemming moeten krijgen. En het is iedere keer hetzelfde: het is een mooie locatie, maar de buurt vindt dat het niet kan. Waarom moet dat op een gevecht uitlopen? Waarom kunnen we niet in gesprek gaan over het behoud van het erfgoed.”

Wonen moet hier prioriteit hebben

Ook Vinken vindt het jammer dat dit zo uitgevochten moet worden. ,,Er is genoeg leegstand van panden in de stad, op locaties die geschikter zijn. Voor behoud van de kerk zijn genoeg andere bestemmingen te bedenken die minder overlast veroorzaken. Dit is een woonbuurt en wonen moet hier prioriteit hebben.”