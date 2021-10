Kon Eindhovense huisarts zelfdoding 44-jarige man voorkomen?

De DDW in Eindhoven laat met natuurhuis en fabriekswo­ning van een ton zien dat bouwen efficiën­ter en duurzamer kan

22 oktober EINDHOVEN - De Dutch Design Week (DDW) is er niet alleen voor ontwerpers van kopjes en stoelen, of voor moeilijke sociale onderwerpen. Ook het bouwen van huizen komt er voorbij. Een onderwerp waar je (meestal) wel een spijker in kunt slaan.