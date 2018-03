Kon piloot helikopter voor oud-Eindhovenaar Benaouf A. wel besturen?

EINDHOVEN/BUDEL - Een deskundige van de Koninklijke Luchtmacht moet voor de rechter beoordelen of de uit Colombia ingevlogen piloot Alvaro G.B. (54) in staat zou zijn geweest de helikopter, met een smoes gestolen van het vliegveld in Budel, te besturen waarmee een groep Amsterdamse verdachten in oktober de oud-Eindhovense crimineel Benaouf A. had willen bevrijden uit de gevangenis in Roermond.

Dat besloot de rechtbank vandaag op een inleidende zitting waarvoor vijf van de acht verdachten naar de rechtbank waren gekomen. Een negende verdachte is nog voortvluchtig, een tiende is op 11 oktober op de vlucht doodgeschoten door een arrestatieteam nadat de politie de 'kaping' had verijdeld.

Benaouf A. begon zijn misdaad-loopbaan in Eindhoven, maar werd groot in het Amsterdamse criminele circuit. Familie van hem woont nog wel in Eindhoven, stelt misdaadjournalist Paul Vugts in zijn boek ‘Afrekeningen’, over de zogeheten ‘Mocro-war.’ Zo kon het gebeuren dat twee gestolen BMW’s een tijd lang geparkeerd stonden op het Servaasplein in Eindhoven, in het zicht van familie van A. De wagens zijn door de clan van A. klaargezet voor een ophanden zijnde liquidatie, concludeert de politie die de wagens heeft gespot en bij een geheime inkijkoperatie twee kalasjnikovs, een half geladen uzi, een jerrycan benzine en een fakkel aantreft.

Alvaro G.B. heeft in eerdere uitvoerige verklaringen toegegeven dat hij voor 100.000 euro door de groep was ingevlogen vanuit Colombia, maar inmiddels ontkent hij zeer stellig dat hij in staat zou zijn geweest de door zijn medeverdachten geregeld helikopter te besturen.

Mislukking

Het gaat om een EC130 die was gehuurd bij helikopterbedrijf Helicentre. In een gloedvol betoog herhaalde G.B.'s advocaat Henk Koopman dat die helemaal niet had kunnen vliegen, waardoor een bevrijdingspoging hoe dan ook zou zijn mislukt.

,,Hij zou het ding niet naar boven hebben kunnen brengen!'' riep Koopman uit. Hij wilde getuigen oproepen uit Colombia die zouden kunnen vertellen dat zijn cliënt van 1983 tot 1991, van 1991 en 2001 en van 2007 tot 2015 met heel andere helikopters had gevlogen.

Koopman: ,,Dan vraag ik u: als hij niet gaat vliegen, is het dan wel een strafbare bevrijdingspoging?! Meneer wilde ook dat de hele missie werd afgeblazen. Hij wilde zelfs voorkomen dat het zou lukken, door zijn petje in de wieken te gooien, waardoor dat in de motor zou komen. Hij moet een lintje hebben als hoeder van de rechtsstaat!''

Bedreiging

De piloot zegt zwaar te zijn bedreigd vanuit Colombia door ene Alex. Die zou hebben gezegd dat hij 'aan zijn familie moest denken' als hij zou weigeren te vliegen.

Koopman: ,,In Cali betekent dat dat je familie vermoord gaat worden.'' Officier van justitie Caroline Cnossen weerspreekt dat de poging tot helikopterkaping 'absoluut ondeugdelijk zou zijn', zoals ook de onderzoeksrechter dat niet had willen aannemen.

Spaans sprekende getuigen

De rechtbank ziet voorlopig af van het verhoren van 'de Spaans sprekende getuigen'. Voorzitter Hans Helmonds tegen de Colombiaan en zijn advocaat Koopman: ,,We gaan in het verhoor van een deskundige van de Koninklijke Luchtmacht uit van de types helikopters die u eerder heeft gevlogen. Die deskundige mag u zelf bevragen bij de onderzoeksrechter. Dat lijkt ons vooralsnog afdoende.''