Konijnenopvang Franky in Eindhoven in het nauw door klacht uit de buurt

Droom

Volgens Zonjee waren de collega-opvanghuizen dolblij met haar initiatief omdat er nogal wat konijnen gedumpt worden. Al snel meldden ook de Dierenambulance en en dierenartsen zich bij haar voor opvang. Later kwamen daar particulieren bij. Inmiddels vangt Opvang Franky met zeven vrijwilligers zo'n honderd konijnen per jaar op die bijna allemaal weer een nieuw thuis krijgen. Zonjee: ,,Elk konijn dat hier binnenkomt, wordt tegen mijt behandeld en ingeënt tegen konijnenziektes. Bovendien worden alle mannetjes gecastreerd, met vrouwtjes doen we dat als er voldoende financiële ruimte is."

Ongegrond

,,Dat gaat al jaren goed en Trudo weet dat. En de buurt vindt het over het algemeen prima wat ik hier doe, de meesten vinden het zelfs geweldig. Bovendien heeft Trudo, na de eerste klacht begin dit jaar, hier al gecontroleerd. Er zijn toen geen problemen geconstateerd, wel dat ik de zaken goed op orde had. Die klacht is daarom ongegrond verklaard. Dat er nu weer een brief ligt, komt doordat de klager nu bij de gemeente heeft aangeklopt. Maar omdat Trudo eigenaar is van mijn woning, is de klacht naar hen doorgestuurd. En vindt er woensdag weer een controle plaats. Terwijl er niets is veranderd aan onze werkwijze. Daarom vind ik de opmerkingen in de brief, na al die jaren zo vreemd. Ik wil graag aan alle regelgeving voldoen, maar die moet dan wel helder zijn. En niet na vijftien jaar opeens uit een verstopt laatje in een kast worden getrokken. Afwachten dus maar."