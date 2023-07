Koning maakt Geldropse installateur Van Stratum Hofleverancier

Komst 54 jonge asielzoe­kers naar Geldrop nauwelijks rond of daar zijn al de eerste protesten

GELDROP - Donderdag werd bekend dat 54 jonge vluchtelingen tijdelijk onderdak krijgen in het voormalige woonzorgcentrum Akert in Geldrop. De avond ervoor werd in de wijk een container in brand gestoken en hing er een eerste protestvlag.