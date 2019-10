Koning onthult ‘creatief brein’ van Brainport Industries Campus in Eindhoven

BIC is een verzamelgebouw voor producenten en ontwikkelaars uit de Brainport Regio die hier samenwerken, ook met onderwijs- en kennisinstellingen als Summa College en Brainport Development. De nu geopende eerste fase telt 100.000 vierkante meter, de tweede fase d ie in voorbereiding is is drie keer zo groot. Uiteindelijk moeten er vijf bedrijfsverzamelgebouwen komen in het gebied van 200 hectare. Dat wordt omgeven door het Beatrixkanaal, de Antony Fokkerweg en de N2/A2.