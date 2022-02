Koning spreekt met overlevenden en nabestaanden Herculesramp: ‘Open, warm en heel bijzonder’

PSV betaalt 2,5 miljoen voor twee seizoenen Vinícius, geen verplichte koopoptie

De Portugese topclub Benfica heeft in het eigen jaarverslag details prijsgegeven over de overeenkomst die met PSV is gesloten over de huur van Carlos Vinícius. PSV betaalt een huursom van 2,5 miljoen euro voor de Braziliaanse spits, die dit seizoen vijf keer scoorde in de eredivisie.

