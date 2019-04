Koningsdag: En hoe oud schat u Tess?

Op het Burghplein staan vijftien kramen, gehuurd voor 20 euro per stuk. Vaak gedeeld door twee verkopers. Voor de meesten gaat het vooral om de lol. Zo vragen de vriendinnen Sam, Anne, Eva, Linde, Madelief en Sara bezoekers de leeftijd van de hondjes Flo en Tess te raden. Het kost niets en de prijs is een toffee. Moeilijk, want je zou niet verwachten dat de laatste al veertien jaar is. Toch liggen er nog maar vijf snoepjes in de schaal. Een van de moeders vertelt dat ze blij is als ze de kosten van de kraamhuur er uit heeft aan het eind van de dag. Dat moet lukken, want de meeste boeken zijn al weg. Er ligt nog een tamboerijn, een paar ovenwanten en de ANWB Autoatlas.