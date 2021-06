Koningsdag in Eindhoven kostte ruim 1,5 miljoen en leverde veel media-aandacht op, maar online bezoekersaantal viel tegen

Twijfel over 'zeer kwalijke’ steekpar­tij op Helmonds trapveldje; OM vraagt vrijspraak voor tweeling

18 juni DEN BOSCH – Eerlijk is eerlijk. De officier van justitie is gaan twijfelen over wie verantwoordelijk is voor een heel vervelende steekpartij zomer 2018 op een trapveldje in Helmond. En dus vraagt ze vrijspraak.