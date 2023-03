Koninklijk bezoek: 6 x foto's van Máxima in Eindhoven

indebuurt.nlVan Dutch Design Week tot Koningsdag: in Eindhoven is van alles te beleven en dat blijft ook niet onopgemerkt bij koningin Máxima. Zo nu en dan brengt de koningin een bezoek aan onze stad. De laatste keer was niet eens zo lang geleden: in februari 2023. Blik even terug.

Aankomst in stijl

Op 16 februari 2023 was de koningin in Eindhoven voor een werkbezoek. En Máxima zou Máxima niet zijn zonder entree in royal look. Check die rode jas!

Volledig scherm De aankomst van de koningin tijdens haar werkbezoek. © ANP

Bij de TU/e

Zo zien we onze koningin niet vaak. Tijdens het werkbezoek in februari ging Máxima onder meer naar de Technische Universiteit. Om nog preciezer te zijn: het onderzoeksinstituut Eindhoven Hendrik Casimir Instituut (EHCI). Speciaal voor die gelegenheid verruilde ze haar stijlvolle gele jumpsuit voor een praktisch blauw pak. Die vrouw kan toch alles hebben?

Volledig scherm Tijdens het werkbezoek in Eindhoven (februari 2023) trok Máxima een blauw pak aan. © ANP

Design bekijken

Design Academy, Dutch Design Week… onze stad staat ook bekend om creativiteit. Dus ging Máxima in februari op bezoek bij designers in Eindhoven. Ze bewonderde allerlei creaties en vroeg meteen hoe de Eindhovense ontwerpers zich voorbereiden op de Design Week in Milaan.

Volledig scherm Máxima bekijkt het werk van ontwerpers in Eindhoven. © ANP

Kijken en voelen

De koningin keek niet alleen haar ogen uit, maar voelde ook aan het werk van de designers. De complete ervaring dus…

Volledig scherm De koningin kwam niet alleen naar design kijken, maar voelde er ook aan. © ANP

Gordijnen met Eindhovens tintje

Oké, dit kiekje is stiekem niet in Eindhoven gemaakt… Hier zie je Máxima namelijk in het TextielMuseum in Tilburg. Maarrr, als je heel goed kijkt dan spot je wel een Eindhovens detail. Op de gordijnen waaraan de queen herself mee borduurde, prijkt de Trudo Toren (op de foto in het midden, linksonder naast de donkere muur tussenin). Trots! Leuk extraatje: die gordijnen komen bij Máxima thuis in Paleis Huis ten Bosch te hangen.

Volledig scherm Op deze gordijnen, waaraan Máxima zelf meewerkte, is ook de Trudo Toren in Eindhoven geborduurd. © ANP

Nu iets dichterbij

Nieuwsgierig naar de Trudo Toren op de gordijnen? Snappen we. Woningcorporatie Trudo deelde wat detailfoto’s van de gordijnen op Instagram, waarop je de Eindhovense woontoren duidelijk ziet. Dit is het borduurwerk van dichtbij:

View this post on Instagram A post shared by Trudo (@trudo_ehv) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Eindhoven. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!