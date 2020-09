Koninklijke erepenning voor Academisch Genootschap

The Park Eindhoven: Zombies schieten of toch De Mol ontmaske­ren?

1 september EINDHOVEN Altijd al een keer in ‘Wie is De Mol’ mee willen spelen? Het kan vanaf woensdag in Eindhoven bij The Park, een Virtual Reality (VR) gaming experience. Bepakt met een rugzak, VR-bril en een controller begint op een prachtige locatie in Nieuw-Zeeland de zoektocht naar De Mol met tal van uitdagingen, helikoptervluchten, eliminatierondes en voor wie durft in een sprong in het ravijn.