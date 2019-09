Koninklijke onderscheiding voor Henk Waarma uit Veldhoven

VELDHOVEN - Veldhovenaar Henk Waarma (64) uit Veldhoven is zondag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Marcel Delhez reikte Waarma de koninklijke onderscheiding uit tijdens de veertigste editie van de Ziekendag Groot Veldhoven. Waarma is penningmeester en voorzitter van de Commissie Ziekendag Veldhoven. Deze commissie is onderdeel van Stichting Nieuwe Levenskracht en organiseert jaarlijks een gezellige middag voor Veldhovenaren voor wie deelname aan het sociaal-maatschappelijk verkeer niet vanzelfsprekend is.

Sinterklaas

Henk Waarma coördineert de werkzaamheden, werft sponsoren, stuurt vrijwilligers aan en verricht hand- en spandiensten. Hij is ruim twintig jaar als vrijwilliger verbonden aan de Stichting Instandhouding Nederlandse Tradities Snoeppieto in Veldhoven. Hij is Sinterklaas, decorbouwer en chauffeur. Daarnaast is hij medeorganisator van verschillende evenementen en (huis)bezoeken, en verricht hij hand- en spandiensten.