Koninklijke onderscheiding voor Marie-Louise Hellings-Hindriks

Hellings is vanaf 1987 actief bij Scouting Johannes Vianney als staflid en teamleider. Ze heeft de verantwoordelijkheid over pr en werving bij de scouting. Ze coördineert moeiteloos de inzet van vrijwilligers bij festivals en evenementen. Sinds een aantal jaren zit ze in de organisatie van de Fakkeltocht in Eindhoven. Vanaf 2017 is ze hoofd coördinator en secretaris van de datdurfikwel.nl, de wervingscampagne om ervoor te zorgen dat er in de toekomst voldoende vrijwilligers zijn in de regio Eindhoven.