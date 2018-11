Koop Steentjeskerk op scherp: Hotel in kerk lijkt niet acceptabel

Bovendien sommeert de gemeente aspirant-koper Harrie Kolen om binnen enkele weken de afspraken na te komen. Gebeurt dat niet, dan ziet Eindhoven zich genoodzaakt om alle overeenkomsten met Kolen uit 2013 op te zeggen en een andere koper te zoeken. Dat staat in een brief aan Kolen die in het bezit is van deze krant. De betrokkenen willen niet zeggen wat die afgesproken bestemming zou moeten zijn.

De Steentjeskerk (bouwjaar 1912) aan de Sint-Antoniusstraat is tot 1971 als kerk gebruikt. Daarna was het tot 2012 het onderkomen voor Museum Kempenland. Kolen zou pas echt eigenaar worden als er ook een akkoord was over de nieuwe bestemming, maar die is er nog steeds niet. Aanvankelijk zou Kolens tegelhandel er een toonkamer voor zijn zaak in maken, eventueel in combinatie met een galerie.

Evenementen

Nu zet de ondernemer zijn kaarten op de vestiging van een hotel (mogelijk met galerie). De gemeente waarschuwde al in maart dat herziening 'niet mag leiden tot een verruiming van de beoogde bestemming (...) door bijvoorbeeld een hotel aan het plan toe te voegen'. In zijn antwoord stelt Kolen daar tegenover dat het hotel juist in plaats van andere activiteiten komt.

Tot de officiële overdracht mag Kolen de kerk gebruiken voor allerlei activiteiten. Volgens de gemeente was afgesproken dat de Steentjeskerk ook open zou zijn voor evenementen als Glow en de Dutch Design Week. Maar dat is nooit gebeurd. In de gemeenteraad zei wethouder Yasin Torunoglu dinsdag dat het hoog tijd wordt om deze mooie plek weer te gaan gebruiken voor publieksevenementen.

Kans

Want de gemeente heeft meer problemen met de wijze waarop Kolen communiceert. Zo heeft de ondernemer volgens het schrijven niet op tijd (vóór 1 juli) de resultaten van onderzoek naar parkeren, verkeer, geluidsoverlast en bodem overlegd. Al is hij daar volgens de antwoordbrief waarover de krant deze week al schreef, wel mee bezig. Ook had Kolen pas in juli overleg met onder meer de Henri van Abbestichting en Trefpunt Groen Eindhoven, na aandringen van de gemeente. Voor omwonenden is pas op 11 december een avond gepland.