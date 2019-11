Koophuis onvindbaar voor eenverdiener in Zuidoost-Brabant: ’Op zo’n woning komen zo 30 tot 50 belangstellenden af’

EINDHOVEN - Voor eenverdieners met een modaal inkomen was het al niet gemakkelijk om aan een koophuis te komen, maar afgelopen jaar is hun situatie nog verder verslechterd. NVM-regiovoorzitter Debbie Mels noemt de situatie ’zeer schrijnend’.

Stel: je bent een alleenstaande beginnend verpleegkundige in een ziekenhuis en verdient een bruto maandsalaris van 2.250 euro. Als je dan in Zuidoost-Brabant een eigen huis wil kopen zonder eigen spaargeld in te brengen, ben je snel uitgezocht. Woensdag stonden op huizensite Funda in de 21 regiogemeenten welgeteld 14 huizen en (meestal) appartementen te koop in de prijsklasse tot 150.000 euro. Dat is het bedrag dat iemand met een modaal inkomen van (nu) 32.700 euro aan hypotheek kan opnemen.

Achterstallig onderhoud

Wat je krijgt voor maximaal 150.000 euro hangt af van de locatie. In Eindhoven een appartement van 52 vierkante meter en in Budel-Schoot een woonhuis met veel achterstallig onderhoud. Uit recente cijfers van De Hypotheker blijkt dat het aanbod van woningen tot 150.000 euro in Eindhoven tussen november 2018 en diezelfde maand dit jaar op 2 procent is blijven steken. Tweeverdieners met een modaal gezamenlijk jaarinkomen van 62.500 euro kunnen op dit moment een hypotheek tot 300.000 euro verkrijgen. In die categorie daalde het aanbod aan woningen in Eindhoven de voorbije 12 maanden van 38 naar 25 procent.

Quote Niet dat er in de dorpen zoveel te koop is in de lagere prijsklas­sen, maar de kans dát je dan iets betaal­baars tegenkomt, is natuurlijk wel groter. Debbie Mels

De situatie is ’echt zeer schrijnend’, vindt Debbie Mels. De Eindhovense makelaar is per 1 januari de nieuwe voorzitter van NVM-regio Zuidoost-Brabant. ,,In Eindhoven worden in de categorie tot 150.000 euro slechts drie appartementen aangeboden, de woningen waarbij ook nog erfpacht moet worden betaald niet meegerekend. ,,Op zo’n woning komen zo dertig tot vijftig belangstellenden af. Als starter kun je bijna niet anders dan huren, helaas.”

In randgemeenten kijken

Mels ziet in de praktijk dat startende woningzoekenden die eigenlijk graag in de stad willen wonen, ook in randgemeenten en bijvoorbeeld ook Helmond gaan kijken. ,,Daarmee vergroot je toch je zoekresultaten. Niet dat er in de dorpen zoveel te koop is in de lagere prijsklassen, maar de kans dát je iets betaalbaars tegenkomt, is op die manier natuurlijk wel groter.”

Wat de situatie er volgens Mels niet beter op maakt, is de ‘hele grote groep beleggers’ waar potentiële kopers in de huidige markt mee moeten concurreren. ,,Die zijn voor verkopers bijna altijd aantrekkelijker, omdat ze meestal geen voorbehoud van financiering nodig hebben en ook gemakkelijk een stuk boven de vraagprijs kunnen gaan zitten.” Extra wrang daarbij is dat onder particuliere beleggers ook steeds vaker ouders zitten die voor hun zoon of dochter kopen. ,,Goedbedoeld natuurlijk, maar als de kinderen de woning dan vervolgens moeten terug huren van hun ouders, kunnen zij nóg geen start maken op de woningmarkt.”

Anders dan Eindhoven

Ook Xavier Broeckx, makelaar in Helmond, herkent de problemen voor startende woningzoekers. ,,Al ziet de onderkant van de markt er hier wel wat anders uit dan in Eindhoven. Tussen de 160.000 en 175.000 euro heb je niet heel veel keus, maar er is wél aanbod. Dan moet je er als starter wel bovenop zitten.” Broeckx ziet wel dat ook in de lage prijsklasse de prijzen ’gewoon omhoog hobbelen'. ,,Het wordt per kwartaal moeilijker.”