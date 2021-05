Kooplustig publiek winkelt er zonder afspraak op los: ‘Verstand op nul en aansluiten maar’

,,Alsof iemand ergens een sluis heeft opengezet, zo veel mensen", constateert Bestenaar Pieter Maas, die samen met zijn 14-jarige dochter Minke zondagmiddag in de rij voor de Primark in Eindhoven staat. Die rij loopt via de Vestdijk bijna tot aan de Nieuwstraat. ,,Toen we hier aankwamen, dacht ik: verstand op nul en aansluiten maar. Eigenlijk had ik hier helemaal geen zin in, maar zeg maar eens nee tegen je dochter.”