Koopvirus wint ook in Eindhoven terrein op corona: steeds meer winkels open met nieuwe huisregels

Roekeloos in de rij: ‘Als we niet uitkijken, zitten we straks met een echte lockdown’

7:51 Onbewust lijkt het Nederlandse volk de coronaregels wat minder nauw te nemen. En dat is niet de bedoeling, waarschuwen experts. ,,Als we nu niet uitkijken, zitten we straks met een echte lockdown.”