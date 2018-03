Koormuziek in Van Abbe: muziek en kunst, verrijkende combi

Nieuwe Dorpsraad Acht mix van jong en oud, ervaren en nieuw

16:31 EINDHOVEN - Met 1.425 geldige stemmen is de opkomst voor de Dorpsraadverkiezingen in Acht ruim 200 stemmen hoger dan vier jaar geleden. Woensdag tijdens de gemeenteraadsverkiezingen konden bewoners van Acht ook hun stem uitbrengen voor een nieuwe Dorpsraad, in woonzorgcentrum Antonius.