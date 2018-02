Kop van Blaarthem Eindhoven is overlast van plein zat

,,Wat is het hier toch een racebaan zeiden we in 2016 tegen elkaar, toen we een keer bij elkaar zaten. Het is een leuke buurt, maar vanwege de overlast zijn al mensen verhuisd", vertelt Anke Peters, bewoonster van de Humperdincklaan. Zij is lid van de werkgroep Blaarthem Beter die ruim 150 handtekeningen heeft opgehaald onder de bewoners van de tweehonderd woningen tussen Karel de Grotelaan, Hoogstraat en rondweg. Die gaan deze week met een brief naar het college van B en W. Een woordvoerder laat weten graag het gesprek aan te gaan met de buurt.

Behalve dat er veel te hard gereden wordt in de straten rond het pleintje bij de rotonde in de Karel de Grotelaan, zijn er nog veel meer klachten. Op het lijstje staan ook zwerfvuil, hangjongeren, in de bosjes urinerende passanten, vechtpartijen, scheurende bezorgers van de Domino's op het plein en slecht onderhoud aan de straten.

Betonnen blokken

Gesprekken met de wijkstichting Blaarthem en de gemeente hebben nog niets opgeleverd, stelt Peters. In de straten staan enkele Snelheidsinformatie Displays (SID). En bij de inrit vanaf de rondweg op het plein zijn betonnen blokken neergelegd, zodat verkeer gehouden wordt aan de verplichte rijrichting. Maar veel helpt het niet, aldus Michel Dijkstra, een van de andere werkgroepleden.

De bewoners pleiten voor een veel rigoureuzer oplossing. ,,Want als je zorgt dat het verkeer van het plein niet meer de buurt in kan, dan heb je een groot deel van de problemen opgelost. Dan komen de coffeeshopbezoekers hier niet meer in de buurt", aldus Peters. Met een verkeersdeskundige hebben ze enkele manieren bedacht om verkeer van de Karel de Grotelaan rechtstreeks het plein op te leiden. De woordvoerder van B en W laat weten dat ook dit onderwerp is van gesprek met de Stichting Blaarthem.

Coffeeshop

Fundamenteel probleem is natuurlijk dat de coffeeshop feitelijk in een woonbuurt ligt, zeggen de omwonenden. ,,Nu worden wij opgezadeld met de gevolgen van een maatschappelijk probleem", aldus Peters. En klachten over de bezoekers komen maar lastig bij de gemeente binnen. ,, We worden van de gemeente naar de politie en van daar naar de wijkagent gestuurd als we klagen." Volgens de gemeente zijn er afspraken gemaakt met de coffeeshop en is er ook gecontroleerd. Maar ook hierover moet verder gepraat worden.

Het oude Grafisch Lyceum en de voormalige Internationale School aan de Humperdincklaan zijn ook een bron van zorg. Voorlopig blijft onduidelijk wat corporatie Woonbedrijf daar na de sloop wil terugbouwen. Volgens de corporatie was dat nog niet bekend. Na half maart wordt de buurt bijgepraat. En een doorn in het oog is ook de slechte staat van de klinkerwegen in de buurt. Maar volgens de gemeente voldoen die nog wel aan de normen. Daar denken de bewoners anders over: ,,Je voelt het gewoon als er een auto te hard voorbijrijdt, dan trilt het hele huis", aldus Peters.