Kop van Kanaal in Eindhoven komende jaren niet uitgebouwd

Inval in de Edison­straat in Eindhoven vanwege illegaal gokken

17:24 EINDHOVEN - De politie heeft maandagavond een inval gedaan bij een winkel aan de Edisonstraat in Eindhoven. De inval was in gang gezet vanwege de verdenking dat er in het pand illegaal gegokt kon worden. Dat leek te kloppen.