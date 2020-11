Koper Steentjeskerk moet haast maken; gemeente dreigt met ontbinding koop

Het college van B en W antwoordt dit op vragen van de CDA-raadsleden Niels Groot en Rob Gordon. Zij maken zich zorgen, onder meer over de onderhoudstoestand van het al jaren leegstaande gebouw.

Het is niet de eerste keer dat de gemeente druk op de ketel zet. Ook twee jaar geleden al dreigde zij alle overeenkomsten met koper Harrie Kolen te beëindigen en op zoek te gaan naar een nieuwe gegadigde, als Kolen de in 2013 gemaakte afspraken met de gemeente niet zou nakomen.

Sinterklaashuis

Een daarvan is, dat Kolen met enige regelmaat openbaar toegankelijke activititeiten organiseert in het pand, in afwachting van een definitieve herbestemming. Maar afgezien van een editie van GLOW, een concert en het Sinterklaashuis, gebeurde er tot op heden bar weinig in de voormalige St. Antonius-kerk.

Kolen Holding BV kocht het pand zeven jaar geleden, nadat het 30 jaar lang onderdak had geboden aan Museum Kempenland. Overdracht en betaling vinden echter pas plaats als een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld. Maar dan moeten Kolen en de gemeente wel eerst een bestemming hebben gevonden, waar beiden zich in kunnen vinden. En dat is tot op heden niet gelukt.

Sleutels

Om in elk geval een tijdelijke invulling te kunnen geven aan het pand, heeft de gemeente ruim een jaar geleden al de bruikleenovereenkomst met de koper opgezegd. Kolen is dringend verzocht om de sleutels terug te geven, maar dit weigert hij nog altijd. Reden voor het college om gerechtelijke stappen aan te kondigen.

Volgens Kolen heeft hij momenteel een plan op hoofdlijnen gereed, dat ruimtelijk, financieel en functioneel passend is, maar weigert de gemeente om hierover te praten, zolang de sleutels niet zijn ingeleverd. Volgens de koper is het daarom juist de gemeente die de voortgang van de planontwikkeling frustreert. Daarmee lijkt een patstelling te zijn ontstaan.

Lekkages

Eerder diende hij bij de gemeente een plan in om van de Steentjeskerk een luxe short stay-hotel te maken. Dit haalde de eindstreep echter niet en hetzelfde geldt voor een woningbouwplan.

Ondertussen staat het rijksmonument nu alweer jarenlang leeg en vreest het CDA voor de onderhoudstoestand van het honderd jaar oude gebouw. Volgens het college is bij enkele controles in de afgelopen jaren geconstateerd dat de staat van onderhoud 'redelijk’ is. In 2019 én in april dit jaar werden die bevindingen onderschreven door erfgoedwaakhond de Henri van Abbestichting. Wel maakt zij zich zorgen over een viertal lekkages in het pand.