Koperdief uit Eindhoven wil zijn leven beteren

Bewoners Vonderhof in Eindhoven bouwen bijzondere fietsen

15:19 EINDHOVEN - De vijftien noemen zichzelf gekscherend The Vonderboys. Dat zou ook ‘wonderboys’ hebben kunnen zijn want de groep heeft met wat hulp twee krakkemikkige transportfietsen getransformeerd in blitse fonkelnieuw ogende exemplaren. ,,De fietsen zijn bedoeld voor bewoners van Vonderhof om met familie en bezoek erop uit te gaan”, vertelt Vonderhofs geluksconsulent ­Richard van Schaijk. ,,Op de een zit je naast elkaar, op de ander kan iemand in een rolstoel worden vervoerd.”