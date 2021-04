En dus spreekt regionale makelaar Pieter van Santvoort van een 'beroerd’ eerste kwartaal van dit jaar op de woningmarkt. ,,In Eindhoven wordt in 60 procent van de gevallen overboden, in de regio in 50 procent. In Son en Breugel zelfs bij 100 procent van de meest gewilde woningsoorten. In Eindhoven hebben we gezien dat er een ton meer werd betaald voor een vrijstaand huis. Het is gewoon belachelijk.”