Kopjes koffie en festivalsfeertje bij Grote Beek Pop in Eindhoven

‘Eéééén kopje koffie’, schalt over landgoed Grote Beek, dat vandaag van instelling is veranderd in een festivalterrein. VOF de Kunst, de hoofdact dit jaar, is zojuist begonnen aan een van hun grootste hits waarin ze een ode brengen aan het zwarte goud. Toepasselijk op misschien wel het enige popfestival van Nederland waar geen druppel alcohol uit de tap komt. De dansende menigte voor het podium bestaat namelijk niet alleen uit bezoekers van buitenaf, ook cliënten van Grote Beek zelf zijn aanwezig. Het muziekfestival is opgezet om deze groep een leuke, culturele activiteit te bieden en tegelijkertijd de buitenwacht te laten zien dat Grote Beek zo gek nog niet is. Onderling contact ontstaat dan vanzelf, is het uitgangspunt.

,,We zijn in negen jaar organisch gegroeid van zo’n 150 man in de regen met drie partytentjes tot een festival met twee grote podia en duizenden bezoekers”, vertelt organisator Clement Giesen. Met VOF de Kunst en The Handsome Poets wisten ze deze editie twee grote namen te strikken. Bands die normaliter voor een gratis festival moeilijk te betalen zijn, hier treden alle artiesten voor een gereduceerd tarief op. ,,Zodra het verhaal en het doel van het festival achter ons festival duidelijk worden, kan er vaak een beetje water bij de wijn.” Ook de vele sponsoren zorgen voor het voortbestaan van het festival. ,,Ze ondersteunen ons niet alleen financieel maar ook bijvoorbeeld alle parasols die je hier ziet, zijn gesponsord.”

Huiskamermuziek

Naast de grote namen is er dit jaar voor het eerst een Silentdisco en een apart podium met alleen optredens van cliënten en medewerkers . Zo houdt Grote Beek ieder jaar een interne talentenjacht onder de naam GGzE Got Talent. De winnaar verdient een plek op het affiche. Alleen omdat de winnares op het moment niet zo lekker in haar vel zit, is het optreden geschrapt. ,,Ook dat is Grote Beek Pop”, zegt Giesen. ,,Dan hebben we volgend jaar gewoon twee winnaars op het podium.”

Dit jaar is het vooral personeel dat het podium bestijgt, zoals Deanne Huigen. Ze werkt als verpleegkundige in de ambulante zorg en treedt hier op met haar band Elysian. ,,We spelen sfeervolle huiskamermuziek.” Ze is tevreden over haar optreden en de respons. ,,Het is een fijn, respectvol publiek. Er werd nauwelijks doorheen gepraat en dat is wel eens anders.” Voor haar neus stond net een gevarieerd publiek. ,,Het is leuk om te zien hoe Grote Beek Pop mensen met elkaar verbindt.”